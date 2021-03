Perde il controllo dell' auto | il padre muore | lui è grave | ricoverato a Brindisi

(Di venerdì 12 marzo 2021) In un incidente stradale in provincia diun uomo di 71 anni è morto mentre suo figlio 28enne, che era alla guida, è rimastomente ferito. L'incidente è avvenuto sulla strada ...

Ultime Notizie dalla rete : Perde controllo

Per cause da accertare il conducente dell'auto, una Volkswagen Golf, ha perso il controllo del mezzo travolgendo un segnale stradale e poi schiantandosi contro un albero d'ulivo. Il 71enne è stato ...