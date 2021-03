Perché sul vaccino AstraZeneca dobbiamo mantenere la calma

Leggi su wired

(Di venerdì 12 marzo 2021) (foto: Pixabay)Una altro colpo. Oltre al già diffuso scetticismo nel considerarlo un prodotto di serie B, in queste ore la preoccupazione nei confronti deldiè a livelli molto alti, dopo l’annuncio di diversi Paesi europei di sospendere in via precauzionale la somministrazione delin generale o l’utilizzo di un preciso lotto (come è accaduto in Italia) dei vaccini prodotti da questa casa farmaceutica. E mentre le indagini sugli eventi avversi, precisamente eventi tromboembolitici, osservati dopo la sua somministrazione proseguono, l’Ema, l’Agenzia europea dei medicinali, ha inviato alla, sottolineando che finora non c’è un nesso causale tra ile questi eventi ed è per questo che ilpuò continuare a essere somministrato. Ricordiamo che ...