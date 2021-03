Perché paghiamo tasse troppo alte ma non tutti

Leggi su panorama

(Di venerdì 12 marzo 2021) I dati più recenti raccontano che il grosso del carico fiscale e del finanziamento del welfare pesa sul 13 per cento dei contribuenti con redditi da 35 mila euro in su. Mentre il 48 per cento della popolazione dichiara di non guadagnare nulla. Un'efficace riforma tributaria non può ignorare questi squilibri. Ma il coraggio politico di redistribuire imposte e «doveri» non si vede. di Alberto Brambilla (presidente Centro studi e ricerche Itinerari Previdenziali) Redistribuzione della ricchezza, lotta alle disuguaglianze, riduzione del carico fiscale sui redditi da lavoro e «diritti» (mai che càpiti una citazione del sostantivo dovere/i); sono le frasi fatte della nostra politica in perenne clima elettorale o di cambio di governo dove, da almeno 25 anni, manca un «progetto Paese», ma si promettono soldi e bonus a, per la gran parte a debito cioè a carico di quelle ...