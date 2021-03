Perché Lazio-Crotone si gioca venerdì alle 15? Il motivo (Di venerdì 12 marzo 2021) In molti si stanno chiedendo come mai Lazio-Crotone si giochi alle ore 15 di venerdì. Un anticipo insolito per la Serie A, non tanto per il giorno quanto per l’orario, in pieno pomeriggio di una giornata feriale. La scelta, però, è obbligata da due fattori. L’impegno di Champions League della squadra di Lotito, che mercoledì affronterà il Bayern Monaco e che dunque avrebbe dovuto giocare in anticipo al venerdì o al sabato. Sabato, però, tocca al rugby all’Olimpico con il Sei Nazioni. La sfida dell’Italia della palla ovale si giocherà alle 15.15 e bisogna rispettare l’obbligo di almeno ventiquattrore di distanza di altri impegni sullo stesso manto erboso. Così la Lazio ha scelto di giocare non giovedì sera ma nell’ultimo orario utile, ... Leggi su sportface (Di venerdì 12 marzo 2021) In molti si stanno chiedendo come maisi giochiore 15 di. Un anticipo insolito per la Serie A, non tanto per il giorno quanto per l’orario, in pieno pomeriggio di una giornata feriale. La scelta, però, è obbligata da due fattori. L’impegno di Champions League della squadra di Lotito, che mercoledì affronterà il Bayern Monaco e che dunque avrebbe dovutore in anticipo alo al sabato. Sabato, però, tocca al rugby all’Olimpico con il Sei Nazioni. La sfida dell’Italia della palla ovale si giocherà15.15 e bisogna rispettare l’obbligo di almeno ventiquattrore di distanza di altri impegni sullo stesso manto erboso. Così laha scelto dire non giovedì sera ma nell’ultimo orario utile, ...

