Perché io | leghista | ho scelto di difendere gli eurodeputati catalani

(Di venerdì 12 marzo 2021) Il 9 marzo il Parlamento europeo ha votato per togliere l’immunità ai parlamentariCarles Puigdemont (già presidente della Generalitat catalana), Antoni Comín e Clara Ponsatí. Le conseguenze giuridiche non sono ancora chiare,deve essere ancora deciso se le autorità giudiziarie del Belgio, sollecitate da quelle spagnole, faranno estradare i tre europarlamentari in Spagna, dove comunque li aspetterebbe una condanna certa a molti anni di prigione. Destino già capitato a diversi altri deputati del parlamento di Catalogna che hanno condiviso la loro azione politica, nonché a esponenti della società civile. La questione sta tutta nell’aggettivo: “politica”. Puidgemont e gli altri due non sono dei delinquenti. Non hanno preso tangenti, non si sono arricchiti a danno dell’erario. Sono stati e sono perseguiti dalla giustizia spagnola ...