Perché il Pakistan ha bannato per l'ennesima volta TikTok (Di venerdì 12 marzo 2021) La linea dura del governo Pakistano impone una nuova scure contro il social tanto amato dai giovani. Già nei mesi scorsi, in diverse occasioni, era stata bloccata la possibilità di accedere a TikTok agli iscritti che vivono in Pakistan. Poi il confronto è andato avanti, così come le trattative per chiedere un maggior monitoraggio e una maggiore moderazione dei contenuti pubblicati sul social network dei video brevi. Promesse che, secondo il governo, sono state disattese. Per questo motivo, come già accaduto nel recentissimo passato, da ieri il Pakistan banna TikTok. LEGGI ANCHE > Come il Daily Mail ha dato voce a una bufala, nata su TikTok, su un omicidio A comunicare il nuovo divieto è stata la Pakistan Telecom Authority che si occupa della gestione e della ...

