Pensione anticipata fino a 5 anni: ecco il piano del ministro Brunetta (Di venerdì 12 marzo 2021) Arrivano importanti novità per quanto riguarda il tema pensioni. Si tratta dell'ipotesi di una nuova riforma, annunciata dal ministro della Pubblica Amministrazione, Renato Brunetta. Parliamo di un programma del tutto nuovo che andrà a modificare contratti, assunzioni e riforme. Il nuovo ministro incaricato ha messo in chiaro quali dovrebbero essere le categorie da rinforzare nella PA, attraverso la semplificazione dei processi e un grande investimento nel capitale umano. Tra gli argomenti trattati rientrerà anche il tema pensioni, più precisamente, le pensioni del pubblico impiego. Sono tante le novità che sono inserite nel nuovo accordo firmato dal premier Mario Draghi e dal ministro della Pubblica amministrazione Renato Brunetta, insieme ai segretari della Cgil, Cisl e Uil, in particolare, ci sarà ...

