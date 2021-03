Pechino offre vaccini per le Olimpiadi | l’irritazione di Tokyo

(Di venerdì 12 marzo 2021) TOKYO – Secondo quanto si è appreso dalle dichiarazioni del presidente del Comitato olimpico internazionale (CIO) Thomas Bach, rilasciate nel corso del meeting mensile online del board dell’organizzazione, il Comitato olimpico cinese si sarebbe offerto di fornire vaccini contro il coronavirus ai partecipanti ai Giochi olimpici di Tokyo del prossimo luglio, garantendone la distribuzione attraverso organizzazioni internazionali o inviandole direttamente ai Paesi che hanno accordi già in corso con la Cina sulle forniture di vaccini.

Advertising

agenzia_nova : #Olimpiadi Il Cio pagherà per queste dosi aggiuntive di vaccini agli atleti olimpici e paralimpici - DanielaColi2 : La Cina offre vaccini antiCovid agli atleti delle Olimpiadi invernali che si terranno a Pechino nel 2022. UK ha rif… - RaiSport : Il #Cio offre il #vaccino cinese alle squadre per le #Olimpiadi Presidente #Bach annuncia: 'proposta da #Pechino, l… -

Ultime Notizie dalla rete : Pechino offre

... Thomas Bach, dell'acquisto del vaccino offerto dal governo di. "Noi dei gruppi sportivi militari - ha aggiunto Paltrinieri, campione in forza nella Polizia, ora nella 'bolla' a Doha per ...... l'area general manager di Shangri - La Group e direttore generale del China World Hotel, ... Il ristorante è specializzato nella cucina italiana contemporanea, einoltre un'accurata ...L'aumento dei prezzi ha indotto importatori come l'India a chiedere al cartello degli esportatori OPEC+ di aumentare la produzione.La ministra delle Olimpiadi del Giappone, Tamayo Marukawa, ha dichiarato oggi, 12 marzo, che gli atleti giapponesi che prenderanno ...