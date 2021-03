PD, ufficiale: Enrico Letta si candida al ruolo di segretario: “Ringrazio Zingaretti” (Di venerdì 12 marzo 2021) Enrico Letta sarà il prossimo segretario del Partito Democratico. L’ex premier ha ufficializzato in mattinata di aver accettato di candidarsi per il ruolo di leader del PD restato vacante dopo le dimissioni di Nicola Zingaretti. E’ un momento di caos all’interno del partito e quasi tutti gli esponenti hanno avuto una convergenza sul nome dell’apprezzato ed equilibrato Letta: “Ringrazio Nicola Zingaretti, mi candido per amore di verità. Votatemi, ma in base alle mie parole: non cerco l’unanimità”. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 12 marzo 2021)sarà il prossimodel Partito Democratico. L’ex premier ha ufficializzato in mattinata di aver accettato dirsi per ildi leader del PD restato vacante dopo le dimissioni di Nicola. E’ un momento di caos all’interno del partito e quasi tutti gli esponenti hanno avuto una convergenza sul nome dell’apprezzato ed equilibrato: “Nicola, mi candido per amore di verità. Votatemi, ma in base alle mie parole: non cerco l’unanimità”. SportFace.

