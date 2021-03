Pd punito dai sondaggi: 'lontano dalla realtà'. E Meloni sale ancora (Di venerdì 12 marzo 2021) Gli italiani guardano a Draghi come salvatore della Patria. E l'ultimo sondaggio punisce le forze riformiste. Il centrodestra al ... Leggi su today (Di venerdì 12 marzo 2021) Gli italiani guardano a Draghi come salvatore della Patria. E l'ultimoo punisce le forze riformiste. Il centrodestra al ...

Advertising

emanuele7771 : RT @sabrina__sf: ULTIM'ORA: Nessun titolare di azienda può essere punito penalmente se apre la sua attività in violazione delle misure di c… - valterafrica : RT @sabrina__sf: ULTIM'ORA: Nessun titolare di azienda può essere punito penalmente se apre la sua attività in violazione delle misure di c… - esseeffe03 : RT @sabrina__sf: ULTIM'ORA: Nessun titolare di azienda può essere punito penalmente se apre la sua attività in violazione delle misure di c… - CCoccarelli : RT @sabrina__sf: ULTIM'ORA: Nessun titolare di azienda può essere punito penalmente se apre la sua attività in violazione delle misure di c… - Pietro_Otto : RT @sabrina__sf: ULTIM'ORA: Nessun titolare di azienda può essere punito penalmente se apre la sua attività in violazione delle misure di c… -