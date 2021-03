Pd: Nardella, ‘basta cercare unanimismi, voto Letta con fiducia e ottimismo’ (Di venerdì 12 marzo 2021) Roma, 12 mar. (Adnkronos) – “Torniamo a dare significato alle parole senza cercare unanimismi. Dichiarazione chiara e piena di forza quella di Enrico Letta. Domenica in assemblea lo voterò con fiducia e ottimismo per il futuro del Pd”. Lo scrive il sindaco di Firenze, Dario Nardella, su twitter. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di venerdì 12 marzo 2021) Roma, 12 mar. (Adnkronos) – “Torniamo a dare significato alle parole senza. Dichiarazione chiara e piena di forza quella di Enrico. Domenica in assemblea lo voterò cone ottimismo per il futuro del Pd”. Lo scrive il sindaco di Firenze, Dario, su twitter. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

zazoomblog : Pd: Nardella basta cercare unanimismi voto Letta con fiducia e ottimismo - #Nardella #basta #cercare #unanimismi - TV7Benevento : Pd: Nardella, 'basta cercare unanimismi, voto Letta con fiducia e ottimismo'... - michele_coffee : Sono sempre stato convinto che DV nel 2019, sbottando contro Nardella (mister 'per lo stadio tutto fatto basta alib… - rossellapoli1 : @DiegoMatina @bordomichele @WRicciardi Ti meravigli? Il PD è in grado solo di chiudere. Basta. Per fortuna sulla sc… - Stellin62152708 : RT @Franco32656300: ??I Marcucci, i Del Rio, i Bonaccini, i Nardella, i Gori, gli Orfini vari e tutta la marmaglia tossica che ci avete lasc… -