PD-M5S, l'alleanza si sposta alla Regione Lazio: arriva l'annuncio

Vito Crimi annuncia un altro passo importante: il Movimento 5 Stelle entra nel governo della Regione Lazio. Assegnati due assessorati

"L'obiettivo è di realizzare un programma condiviso", così scrive su Facebook Vito Crimi. Dopo anni di convergenza su proposte e idee tra il MoVimento e le forze politiche del centrosinistra che guidano la Regione Lazio, l'alleanza si sposta da Palazzo Chigi alla Pisana. Dopo che, per giorni, si sono rincorse voci su questa ipotetica unione, arriva l'annuncio dell'ufficialità. Si tratta del primo esperimento a livello locale dell'asse M5S-Pd. Questa decisione, aggiunge Crimi, sarà sottoposta appena possibile al voto degli iscritti.

