Pd: Gori, 'per Letta compito impegnativo, ma ne vale la pena' (Di venerdì 12 marzo 2021) Roma, 12 mar. (Adnkronos) – "Enrico Letta si assume un compito impegnativo. La nostra non è una comunità facile da governare. Ma ne vale la pena. Perché rilanciare il Pd, aprendo ai territori e alle migliori energie della società, significa mettere un grande motore riformista a servizio del Paese". Lo scrive su twitter il sindaco di Bergamo, Giorgio Gori. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

