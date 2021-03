Pd | Enrico Letta si candida alla segreteria del partito

(Di venerdì 12 marzo 2021) «Sono qui ad annunciare miaturaguida del Pd. Lo faccio per amore della politica e passione per i valori democratici». Cosìin un video su twitter. «Io non cerco l’unanimità,...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Enrico Letta

Cosi', in un video postato su Twitter, annuncia la sua candidatura alla segreteria del Pd. Pd:, grazie Zingaretti. Con lui amicizia e sintonia - 'Voglio ringraziare Nicola ..."Stamani. Prima di decidere. Al Ghetto di Roma, ricordando le parole di Liliana #Segre "non siate indifferenti". Cosìsu twitter prima di sciogliere la riserva sulla segreteria del Pd. .Quello che sembrava un sì annunciato e mai smentito, si è materializzato in mattinata, quando il professore Enrico Letta, da ieri sbarcato all'aeroporto di Fiumicino, ha sciolto la riserva per guidare ...ROMA (ITALPRESS) – “Non avrei mai pensato di essere qui ad annunciare la mia candidatura alla guida al Partito Democratico, quel partito che ho contribuito a fondare e che oggi vive una crisi profonda ...