Pd | Enrico Letta si candida a segretario del partito Domenica l’elezione

«Parlerò Domenica all'assemblea - ha detto sciogliendo la riserva - io credo alla forza della parola, al valore della parola, chiedo a tutti coloro che Domenica voteranno di ascoltare la mia parola e di votare sulla base delle mie parole. Sapendo che io non cerco l'unità, io cerco la verità nei rapporti fra di noi per uscire da questa crisi e guardare lontano» L'articolo proviene da Firenze Post.

lauraboldrini : Grazie a Enrico #Letta per aver scelto di guidare il @pdnetwork in una fase così complicata. Dobbiamo rigenerare i… - you_trend : ?? #BREAKING Enrico #Letta accetta di diventare il nuovo Segretario del #PD - Agenzia_Ansa : Enrico Letta arriverà nel pomeriggio a Roma da Parigi. L'ex premier avrà contatti anche con i fedelissimi nelle ult… - urania2906 : RT @DeLuiseAngelo: La pax democratica di Letta: asse con Draghi e fine della subalternità ai grillini - donatociva : RT @MinistroEconom1: Per arrestare la caduta libera del PD sembra farsi sempre più largo la candidatura di Enrico Letta, che potrà immediat… -