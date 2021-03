Pavesi | «Somministrate un milione di dosi senza eventi avversi | anche AstraZeneca»

AnsaLombardia : Vaccini: Lombardia, somministrate 73% dosi a disposizione. Dg Welfare Pavesi, avremo accelerazione nelle prossime s… -

Ultime Notizie dalla rete : Pavesi Somministrate

'Il vaccino Astrazeneca è sicuro'. Lo ha garantito oggi il direttore generale dell'assessorato al Welfare, Giovanni, in un'intervista a Lombardia Notizie Online. 'In Lombardia - ha spiegato il direttore - abbiamo raggiunto il milione di dosi inoculate e in nessun caso, né con l'utilizzo di Astrazeneca, né ..."Non abbiamo elementi " ha concluso" che si inducano a sospendere le vaccinazioni. ... Sono 31.722 " fa sapere la Regione " le dosi di vaccino AstraZeneca del lotto ABV2856nei ...Il Dg al Welfare Giovanni Pavesi: “Non sono risultate situazioni ... Sono 31.722 le dosi di vaccino AstraZeneca del lotto ABV2856 somministrate nei diversi Centri vaccinali attivi in Regione ...“Il vaccino Astrazeneca è sicuro”. Lo ha garantito oggi il direttore generale dell’assessorato al Welfare, Giovanni Pavesi, in un’intervista a Lombardia Notizie Online. “In Lombardia – ha spiegato il ...