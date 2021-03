Patrizia Reggiani: «Sono infastidita da Lady Gaga, mi interpreta senza avermi consultato» (Di venerdì 12 marzo 2021) Gucci contro Gucci. Non è il titolo di una serie su Netflix, ma la reazione stizzita della signora Patrizia Reggiani ex Gucci che ha esternato la sua delusione (mista a fastidio) perché Lady Gaga, al secolo Stefani Germanotta, star della musica ormai in rampa di lancio anche nel cinema, non ha nemmeno alzato il telefono per incontrarla. E dire che ne avrebbe proprio la necessità, visto che Lady Gaga in questi giorni è a Milano per House of Gucci, il film di Ridley Scott in cui interpreta proprio la signora Reggiani nella saga sulla casa di moda fiorentina che culmina con l’omicidio del marito Maurizio Gucci, avvenuto nel 1995. E per cui proprio Patrizia Reggiani è stata condannata a 26 anni. Ieri le riprese ... Leggi su newscronaca.myblog (Di venerdì 12 marzo 2021) Gucci contro Gucci. Non è il titolo di una serie su Netflix, ma la reazione stizzita della signoraex Gucci che ha esternato la sua delusione (mista a fastidio) perché, al secolo Stefani Germanotta, star della musica ormai in rampa di lancio anche nel cinema, non ha nemmeno alzato il telefono per incontrarla. E dire che ne avrebbe proprio la necessità, visto chein questi giorni è a Milano per House of Gucci, il film di Ridley Scott in cuiproprio la signoranella saga sulla casa di moda fiorentina che culmina con l’omicidio del marito Maurizio Gucci, avvenuto nel 1995. E per cui proprioè stata condannata a 26 anni. Ieri le riprese ...

