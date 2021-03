Paterna Open City Roma | “Sì al Ponte di Messina ma usiamo l’Intelligenza Artificiale”

Leggi su sbircialanotizia

(Di venerdì 12 marzo 2021) “Sono d’accordo a fare un collegamento Sicilia – Italia – Europa ma vanno riviste le condizioni tecnico-ambientali anche alla luce della nuova sensibilità ecologica e di nuove tecnologie comeoggi strategiche per darci risposte adeguate su opere e infrastrutture complesse”. Nel rinnovato dibattito suldi, entra così, intervistato dall’Adnkronos,l’architetto Davide, presidente dell’associazioneche, conHouse, ha portato per prima in Italia l’evento internazionaleHouse che si svolge ogni anno in 43 città del mondo. “Ilsullo Stretto diapre ancora oggi dibattiti molto ...