Pasqua in zona rossa, la deroga per la visita ai parenti: tutti i dettagli (Di venerdì 12 marzo 2021) Il weekend di Pasqua tutta Italia entrerà in zona rossa, ma come a Natale ci sarà la deroga per la visita ai parenti: come funziona. Nella giornata di oggi il governo ha approvato il decreto legge che stabilisce le nuove regole all’interno delle zone arancioni e rosse che entrerà in vigore a partire da lunedì L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di venerdì 12 marzo 2021) Il weekend ditutta Italia entrerà in, ma come a Natale ci sarà laper laai: come funziona. Nella giornata di oggi il governo ha approvato il decreto legge che stabilisce le nuove regole all’interno delle zone arancioni e rosse che entrerà in vigore a partire da lunedì L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Advertising

Agenzia_Ansa : FLASH | Dal 3 al 5 aprile tutta Italia sarà in zona rossa, compresi quindi i giorni di Pasqua e Pasquetta. E' l'int… - carlaruocco1 : Tutto il paese sta scivolando in zona rossa. Tutte le scuole chiuse, sacrifici in arrivo, Pasqua sepolti in casa. N… - SkyTG24 : ???? Approvato il dl: Italia in zona rossa a Pasqua ???? Con 250 contagi ogni 100mila abitanti le regioni entreran… - AhiMaria1 : @Daniele36849272 Avranno la zona Vip per la Pasqua! Bastardi - lucialeone70 : RT @SempreLibero2: ITALIA IN ZONA ROSSA: SCUOLE CHIUSE, ASILI CHIUSI, RISTORANTI CHIUSI, PASQUA IN CASA... SE L'AVESSE FATTO CONTE... DOV'E… -