Pasqua 2021 zona rossa, ecco il decreto covid (Di venerdì 12 marzo 2021) Italia ufficialmente zona rossa per Pasqua 2021. Il Cdm ha infatti varato il decreto covid con la stretta e nuove regole e restrizioni per i cittadini. Da lunedì 15 marzo fino al 6 aprile, quindi, le Regioni che avranno un numero settimanale di casi superiore a 250 ogni 100.000 abitanti passeranno automaticamente in zona rossa. Tra le norme inserite, anche quella che prevede che tutte le regioni in area gialla passino in arancione a partire da lunedì prossimo?. Per le festività Pasquali, dal 3 al 5 aprile, le misure previste per la zona rossa si applicheranno su tutto il territorio nazionale. Sarà comunque possibile spostarsi all'interno della propria regione verso una sola abitazione privata, una ...

