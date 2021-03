Parma in zona rossa da lunedì 15 marzo: oggi l'ordinanza (Di venerdì 12 marzo 2021) E' sempre più vicino il passaggio di Parma dalla zona arancione alla zona rossa . Il cambio di colore, molto probabile ma non ancora ufficiale, sarà definitivo dopo l'approvazione dell'ordinanza del ... Leggi su parmatoday (Di venerdì 12 marzo 2021) E' sempre più vicino il passaggio didallaarancione alla. Il cambio di colore, molto probabile ma non ancora ufficiale, sarà definitivo dopo l'approvazione dell'del ...

Advertising

infoitinterno : Parma cambia colore: da lunedì 15 marzo entriamo in zona rossa - rtavideotaro : Parma e provincia sempre più vicine alla zona rossa - RTA VIDEOTARO. TG 19.35 - DiegoASR86 : Considerazioni sparse del giorno dopo: 1) Che bella Roma, perfetta ed attenta in ogni zona del campo 2) Quanto mi h… - filo_78 : Intanto Sig. #Bonaccini mi preme informarLa che nel nostro, un tempo, bel borgo romagnolo, in piena zona rossa, que… - GiovanniRiva10 : @Rossonera_21 Siamo ll stesso a Parma. Io abito in provincia di Parma ed i casi sono bassi. Non si può mettere in z… -