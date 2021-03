Paper Lives | trama e trailer del nuovo film turco su Netflix

Leggi su dituttounpop

(Di venerdì 12 marzo 2021)del, diretto da Can Ulkay con protagonista Ça?atay Ulusoy, suA partire dal 12 marzo 2021 susarà disponibile la pellicola drammatica con sfumature sentimentali turca(titolo originale Kagittan Hayatlar). Diretto da Can Ulkay, già regista deiAyla – uscito nel 2017 e reperibile in Italia sulla piattaforma RaiPlay e Muslum (2018), vede come protagonista l’attore Çagatay Ulusoy, noto per le sue interpretazioni in The Protector e Insider, nonché astro nascente delle produzioni turche. Questo è un momento fiorente per i prodotti provenienti da quella terra, è infatti lunga la lista delle pellicole che hanno ...