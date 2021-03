Pallanuoto | domani alle 15 il Posillipo ospita Trieste

(Di venerdì 12 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSeconda giornata della seconda fase per lamaschile di massima serie: Sabato 13 marzo torna la serie A1 per ilche alla Scandonegli avversari della. La gara tra le due compagini, valevole per il girone E, sarà trasmessa in diretta su Waterpolo Channel,15.00 con telecronaca di Ettore Miraglia e il commento tecnico di Francesco Postiglione. Fino all’ 8 maggio sono infatti, in programma i preliminary round con due gironi (E e F) che qualificheranno ai playoff scudetto le prime due di ciascun gruppo. “Sappiamo di affrontare una squadra esperta e ben attrezzata che verrà a Napoli certamente motivata e pronta a riscattare la sconfitta casalinga con il Palermo”, il commento dell’natore ...

