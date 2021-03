Palermo, meglio in trasferta che al “Barbera”: rosanero terza miglior difesa esterna del campionato (Di venerdì 12 marzo 2021) Il Palermo meglio in trasferta.In questo campionato i rosanero possono vantarsi di essere la migliore terza difesa esterna del girone C, soltanto undici reti incassate dietro a Bari (10) e Avellino (9). Offensivamente parlando, scrive l'edizione odierna de 'Il Giornale di Sicilia', vi sono delle lacune importanti visto che gli uomini di Filippi hanno il peggiore attacco lontano da casa, al contrario la retroguardia sembra dare più garanzie in trasferta. Nel girone di ritorno il Palermo ha subito appena tre reti lontano dal "Barbera": 1 indolore contro la Turris e due pesantissime nelle sfide all'Avellino e alla Viterbese. Nell'arco dell'intera stagione per ben cinque volte Alberto ... Leggi su mediagol (Di venerdì 12 marzo 2021) Ilin.In questopossono vantarsi di essere ladel girone C, soltanto undici reti incassate dietro a Bari (10) e Avellino (9). Offensivamente parlando, scrive l'edizione odierna de 'Il Giornale di Sicilia', vi sono delle lacune importanti visto che gli uomini di Filippi hanno il peggiore attacco lontano da casa, al contrario la retroguardia sembra dare più garanzie in. Nel girone di ritorno ilha subito appena tre reti lontano dal "": 1 indolore contro la Turris e due pesantissime nelle sfide all'Avellino e alla Viterbese. Nell'arco dell'intera stagione per ben cinque volte Alberto ...

