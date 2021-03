Paige Spinarac | curve da urlo per la sexy golfista | il decolleté fa impazzire i fan FOTO

Leggi su sportface

(Di venerdì 12 marzo 2021)non smette di far sognare i propri fan e followers su Instagram. La prosperosa e avvenente, ormai anche influencer, ha infatti pubblicato un nuovo post che la ritrae in un completino davveroche mette in mostra il ricco decolletè della bionda. Ferro in mano e pronta a qualche swing,attira come sempre like e commenti dei migliaia di followers che restano incantati dalle sue forme. Il post diVisualizza questo post su Instagram Un post condiviso daSpiranac (@.renee) SportFace.