Pagani Huayra R - Un nuovo teaser anticipa le forme dell' hypercar - VIDEO

(Di venerdì 12 marzo 2021) Laha diffuso un secondochelaR, la versione da pista e non omologata per l'uso stradalemodenese. Come giàto da altri, la vettura vanterà un V12 fornito dalla Mercedes-AMG che, stando ad alcune indiscrezioni, dovrebbe essere aspirato e in grado di erogare più di 900 CV. L'aerodinamica, invece, si preannuncia estrema, con un'imponente ala posteriore e un sottoscocca carenato. Nascosta sotto il telo. Il filmato mostra la nuova variantecoperta da un telo e vista di lato. Nonostante i pochi dettagli, l'angolazione inedita lascia intendere la presenza di un airscoop sul tetto, necessario per fornire aria al dodici cilindri, e due profili ...

R sta arrivando e il costruttore ha diffuso un nuovo teaser di questa hypercar che sarà omologata solo per la pista . Il nuovo teaser, una brevissimo video, permette di scoprire qualche ... Emergono sempre più dettagli in merito alla Pagani Huayra R, la versione dell'hypercar progettata appositamente per correre in pista e non omologata per l'uso stradale. Dopo aver anticipato alcune car ... Un nuovo teaser della Pagani Huayra R permette di intravedere le linee della nuova hypercar pensata solo per la pista; avrà un V12 Mercedes AMG e alla presentazione dovrebbe mancare poco.