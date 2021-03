Pagani Huayra R - Un nuovo teaser anticipa le forme dell' hypercar - VIDEO

(Di venerdì 12 marzo 2021) Laha diffuso un secondochelaR, la versione da pista e non omologata per l'uso stradalemodenese. Come giàto da altri, la vettura vanterà un V12 fornito dalla Mercedes-AMG che, stando ad alcune indiscrezioni, dovrebbe essere aspirato e in grado di erogare più di 900 CV. L'aerodinamica, invece, si preannuncia estrema, con un'imponente ala posteriore e un sottoscocca carenato. Nascosta sotto il telo. Il filmato mostra la nuova variantecoperta da un telo e vista di lato. Nonostante i pochi dettagli, l'angolazione inedita lascia intendere la presenza di un airscoop sul tetto, necessario per fornire aria al dodici cilindri, e due profili ...

