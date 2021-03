Pagamenti ai fornitori, studio di Cribis: Nel 2020 la Campania terzultima in Italia per puntualità (Di venerdì 12 marzo 2021) In base allo studio Pagamenti di Cribis, aggiornato al 31 dicembre 2020, la Campania, con il 21,9% di imprese che pagano alla scadenza i propri fornitori, è terzultima in Italia. Aumentano i ritardi gravi: nel 2019 le imprese che effettuavano i Pagamenti con ritardi superiori ai 30 giorni erano il 19,2%, nel 2020 sono passate al 20,9%. Fra le province campane, rispetto al 2019 Avellino (-4,3%) e Salerno (-1,2%) sono le uniche a far registrare un decremento nei Pagamenti puntuali. Nella classifica delle province, in regione la migliore è Benevento (79°), seguita da Avellino (81°), Salerno (89°), Napoli (95°) e Caserta (102° e sesta in assoluto fra le province Italiane meno virtuose). ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 12 marzo 2021) In base allodi, aggiornato al 31 dicembre, la, con il 21,9% di imprese che pagano alla scadenza i propri, èin. Aumentano i ritardi gravi: nel 2019 le imprese che effettuavano icon ritardi superiori ai 30 giorni erano il 19,2%, nelsono passate al 20,9%. Fra le province campane, rispetto al 2019 Avellino (-4,3%) e Salerno (-1,2%) sono le uniche a far registrare un decremento neipuntuali. Nella classifica delle province, in regione la migliore è Benevento (79°), seguita da Avellino (81°), Salerno (89°), Napoli (95°) e Caserta (102° e sesta in assoluto fra le provincene meno virtuose). ...

