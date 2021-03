(Di venerdì 12 marzo 2021) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Diverse persone si sono radunate nel pomeriggio aDugnano, davanti al Municipio perla chiusura delle. Al grido di “La scuola si fa a scuola” e “Giù le mani dalla scuola” ihanno manifestato la loro contrarietà alla decisione di impedire la didattica in presenza per i ragazzi di elementari tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articoloilper...

Advertising

manuela1877 : RT @ilNotiziarioInd: Paderno, genitori sotto il Comune per protestare contro le scuole chiuse | VIDEO - ilNotiziarioInd : Paderno, genitori sotto il Comune per protestare contro le scuole chiuse | VIDEO -

Ultime Notizie dalla rete : Paderno genitori

Il Notiziario

... Casatenovo, Osnago/Lomagna, Robbiate/, Barzago/Bulciago. Il Fondo povertà ha recentemente ... martedì 9 marzo, con la partecipazione di 756. 'Ma quello che fa davvero la differenza - ...nove minorenni denunciati per aver pestato un loro compagno alla stazione diDugnano (Mi); ... Come difendersi da cyberbullismo e navigare in sicurezza: i consigli di Facebook pere ...Diverse persone si sono radunate nel pomeriggio a Paderno Dugnano, davanti al Municipio per protestare contro la chiusura delle scuole. Al grido di "La ...Robbiate/Paderno, Barzago/Bulciago. Il Fondo povertà ha recentemente promosso due incontri con il pedagogista Daniele Novara che hanno registrato un’altissima partecipazione: “Insegnare con ...