PA, Confartigianato: “Stop a burocrazia che blocca imprese. Bene Piano Brunetta: non rimanga sulla carta” (Di venerdì 12 marzo 2021) (Teleborsa) – “La riforma della Pubblica amministrazione e l’azzeramento delle complessità burocratiche a carico delle imprese sono condizione fondamentale per il rilancio dello sviluppo del nostro Paese. Il Piano varato dal ministro Renato Brunetta e il Patto per l’innovazione del lavoro pubblico non rimangano sulla carta, ma siano la vera svolta per una buona amministrazione alleata degli imprenditori”. È quanto hanno sottolineato i rappresentanti di Confartigianato intervenuti oggi in audizione alla Commissione parlamentare per la semplificazione sull’indagine conoscitiva sulla semplificazione delle procedure amministrative connesse all’avvio e all’esercizio delle attività di impresa “L’Italia – rileva Confartigianto – è al 23esimo posto tra i 27 ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 12 marzo 2021) (Teleborsa) – “La riforma della Pubblica amministrazione e l’azzeramento delle complessità burocratiche a carico dellesono condizione fondamentale per il rilancio dello sviluppo del nostro Paese. Ilvarato dal ministro Renatoe il Patto per l’innovazione del lavoro pubblico nonno, ma siano la vera svolta per una buona amministrazione alleata degli imprenditori”. È quanto hanno sottolineato i rappresentanti diintervenuti oggi in audizione alla Commissione parlamentare per la semplificazione sull’indagine conoscitivasemplificazione delle procedure amministrative connesse all’avvio e all’esercizio delle attività di impresa “L’Italia – rileva Confartigianto – è al 23esimo posto tra i 27 ...

