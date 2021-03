Otto regioni in zona arancione, fra esse la Puglia. Dodici in zona rossa. Consiglio dei ministri, via libera al decreto Nuove restrizioni da lunedì. Rt: Italia 1,16 (Di venerdì 12 marzo 2021) Dopo circa due ore di è conclusa la seddel Consiglio dei ministri. Il nuovo decreto legge prevede fra l’altro, stando a prime indiscrezioni, la serrata a Pasqua. Da lunedì 15 marzo, secondo quanto ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza, tutte le regioni attualmente in giallo passeranno in zona arancione (fra esse la Puglia con barese e tarantino forse in area rossa) per un totale di Otto e altre Dodici regioni in fascia rossa. Nessuna con colorazioni di minore livello del rischio epidemiologico. Istituto superiore di sanità, monitoraggio sull’indice di trasmissibilità corona virus: Italia 1,16. L'articolo ... Leggi su noinotizie (Di venerdì 12 marzo 2021) Dopo circa due ore di è conclusa la seddeldei. Il nuovolegge prevede fra l’altro, stando a prime indiscrezioni, la serrata a Pasqua. Da15 marzo, secondo quanto ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza, tutte leattualmente in giallo passeranno in(fralacon barese e tarantino forse in area) per un totale die altrein fascia. Nessuna con colorazioni di minore livello del rischio epidemiologico. Istituto superiore di sanità, monitoraggio sull’indice di trasmissibilità corona virus:1,16. L'articolo ...

