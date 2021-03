Oroscopo di Paolo Fox di oggi 12 marzo 2021 (Di venerdì 12 marzo 2021) Vediamo l’Oroscopo di Paolo Fox del 12 marzo 2021. Il fine settimana è di nuovo alle porte e voi non vedete l’ora di scoprire cosa ci riservano le stelle per quanto riguarda l’amore, la fortuna e il lavoro? Allora siete nel posto giusto: segno per segno ecco le previsioni dell’astrologo più bravo d’Italia e i suoi preziosi consigli. Buona lettura e buon Venerdì! Oroscopo Paolo Fox 12 marzo 2021, ecco cosa dicono le stelle Ariete Amore: per qualcuno è il momento di superare un dolore del passato Fortuna: va bene essere diretti, purché non si esageri e si finisca per ferire le persone con troppa facilità Lavoro: combattete per ottenere quei legittimi spazi di autonomia di cui avete bisogno Toro Amore: Venere e Nettuno favoriscono il ... Leggi su pianetadonne.blog (Di venerdì 12 marzo 2021) Vediamo l’diFox del 12. Il fine settimana è di nuovo alle porte e voi non vedete l’ora di scoprire cosa ci riservano le stelle per quanto riguarda l’amore, la fortuna e il lavoro? Allora siete nel posto giusto: segno per segno ecco le previsioni dell’astrologo più bravo d’Italia e i suoi preziosi consigli. Buona lettura e buon Venerdì!Fox 12, ecco cosa dicono le stelle Ariete Amore: per qualcuno è il momento di superare un dolore del passato Fortuna: va bene essere diretti, purché non si esageri e si finisca per ferire le persone con troppa facilità Lavoro: combattete per ottenere quei legittimi spazi di autonomia di cui avete bisogno Toro Amore: Venere e Nettuno favoriscono il ...

