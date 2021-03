Ornella Muti e il “coito spirituale” | “Con Facchinetti ho raggiunto una dimensione dell’aldilà”

(Di venerdì 12 marzo 2021)e il “”. Galeotta fu la biblioteca di Dagospia. Nelle ore in cui il Corriere intervista la grande attrice italiana, a breve sul set di The Christmas Show, un film che uscirà, Covid permettendo, a Natale 2021, ecco che sbuca anche una vecchia intervista di fine anni Ottanta con parecchi retroscena hard. Intanto la fonte dei virgolettati che andrete a leggere è del 1989 e s’intitola Superveleno (Newton&Compton). Lo scrisse Costanzo Costantini, redattore culturale de Il Messaggero e cronista mondano fin dai tempi di Via Veneto e la Dolce vita. Superveleno è una raccolta di interviste, alla maniera di Enzo Biagi, di diversi personaggi popolari dell’epoca, da Craxi a Monica Vitti, da Alberto Moravia a Marina Ripa di Meana. Tra loro anche la, che nell’89 aveva 34 anni ed ...

Estratto del libro 'Superveleno' di Costanzo Costantini (Newton Compton Editori)federico fachinetti 7 In una intervista al settimanale francese Lui,ha ripercorso quella che si potrebbe definire la sua 'educazione ...In topless si fotografa allo specchio, accanto a un poster con una giovanissimanella stessa posa. La somiglianza è notevole, ma quello che Naike ha ereditato maggiormente dalla mamma è ...66 anni, 50 di carriera e numerosi successi cinematografici alle spalle. L'attrice romana Ornella Muti è pronta a tornare in scena nel film diretto da Alberto Ferrari per Viva Production intitolato ..."Donne che non hanno paura di essere diverse!" scrive Naike Rivelli postando un foto-confronto da brivido. In topless si fotografa allo specchio, accanto ...