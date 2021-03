Orlando | cig fino a giugno | per pmi fino a ottobre Transizione ecologica sia inclusiva

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Orlando cig

Lavoro. Cassa integrazione fino a giugno per tutti e fino a ottobre per le piccole imprese che attualmente non hanno la tutela dellaordinaria. Lo ha detto il ministro del Lavoro Andreain un'intervista a Rai Radio1 come si legge in una nota diffusa dall'emittente. Il ministro ha spiegato che laper i lavoratori che ...Lo spiega il ministro del Lavoro, Andrea, al Gr1 Rai.Cassa integrazione fino a giugno per tutti e fino a ottobre per le piccole imprese che attualmente non hanno la tutela della cig ordinaria . Lo ha detto il ...ROMA - "Il blocco dei licenziamenti per le imprese che hanno già ammortizzatori sociali sarà fino a giugno, per i lavoratori che non hanno strumenti sarà fino alla riforma degl ...