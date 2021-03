Omicidio Faenza, il tormento della figlia di Ilenia: "Papà ordinò solo di spaventarla" (Di venerdì 12 marzo 2021) L'uomo è in carcere come mandante del delitto. Una lettera alla ragazza per discolparsi. Lei lo difende: "Ha sbagliato, ma non voleva uccidere mamma. La colpa è di quel Barbieri" Leggi su quotidiano (Di venerdì 12 marzo 2021) L'uomo è in carcere come mandante del delitto. Una lettera alla ragazza per discolparsi. Lei lo difende: "Ha sbagliato, ma non voleva uccidere mamma. La colpa è di quel Barbieri"

Advertising

OpalBrescia : RT @beretta_g: L'ex marito e presunto mandante dell'omicidio di #IleniaFabbri, aveva una licenza per #armi per #tirosportivo. Aveva acquist… - mariang24373446 : RT @repubblica: Omicidio di Ilenia Fabbri, la figlia: 'Mio padre non la voleva uccidere': La giovane Arianna: 'Il problema è Pierluigi Barb… - BreakingItalyNe : RT @repubblica: Omicidio di Ilenia Fabbri, la figlia: 'Mio padre non la voleva uccidere': La giovane Arianna: 'Il problema è Pierluigi Barb… - repubblica : Omicidio di Ilenia Fabbri, la figlia: 'Mio padre non la voleva uccidere': La giovane Arianna: 'Il problema è Pierlu… - nvisiblesuicide : Comunque la figlia di Ilenia Fabbri, la donna uccisa a Faenza, il giorno prima dell'omicidio pubblicava questo su F… -