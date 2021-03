Omceo Roma | Lazio zona rossa garantisce assistenza sanitaria a tutti

(Di venerdì 12 marzo 2021)– “Le misure restrittive che riguardano la nostra regione sono fondamentali per garantire ai pazienti un’adeguata”. Cosi’ il presidente dell’Ordine dei medici di, Antonio Magi, commentando a Tele Radio Stereo la probabilita’ quasi certa che ilentri in ‘’ a partire da lunedi’ 15 marzo. “Voglio ricordare- ha aggiunto- che oltre ai pazienti Covid, con conseguente aumento di ricoveri e terapie intensive, esistono gli altri malati, e anche a loro il Servizio sanitario nazionale deve garantire piena”. “Sarebbe fondamentale in questo momento- ha poi concluso- avere la capacita’ di essere performanti al cento per cento in tema di vaccinazioni. Questo aiuterebbe molto il nostro ...

Advertising

insalutenews : Covid, Lazio arancione? OMCeO Roma: “Da terapie intensive brutti segnali” - - BasicLifeSupp : Vaccini Covid. Omceo Roma: “Noi ci siamo. Ma mancano le dosi” - Notiziedi_it : Vaccino, Omceo Roma: “Nel Lazio ancora troppi medici non ‘coperti’” - Gazzettadiroma : Vaccino. Magi (Omceo Roma): chiediamo tavolo tecnico a Regione Lazio - Notiziedi_it : Vaccino, Omceo Roma: “Nel Lazio ancora troppi medici non ‘coperti’” -

Ultime Notizie dalla rete : Omceo Roma

RomaDailyNews

Il presidente Magi: 'Lo avevamo già detto che i Medici ci sarebbero stati, ma il problema rimane la scarsità delle dosi. Approfittiamo almeno di questi 20 giorni dall'arrivo dei vaccini per ...... aveva dichiarato Pietro Dattolo , presidente dell'di Firenze. "Le prove di laboratorio ...: quindici studenti universitari si fingono professori per farsi somministrare il vaccino anti - ...Roma, 12 marzo 2021 – “Il Lazio arancione? Purtroppo stanno aumentando le terapie intensive e i ricoveri, così come aumentano le persone in isolamento a casa. Non è un bel segnale”. Risponde così il ...(Adnkronos) - Sono saliti a 334 i medici morti in Italia durante la pandemia di Covid-19. All'indomani del ricordo di Roberto Stella, il primo camice bianco 'caduto' per Sars-CoV-2 nel nostro Paese l' ...