Olga Kalenchuk scende in campo: la “Diletta Leotta ucraina” che ha stregato l’Olimpico (Di venerdì 12 marzo 2021) Ieri giovedì 11 marzo il Milan e la Roma hanno ottenuto punteggi favorevoli durante la partite giocate contro il Manchester Utd (il Milan) e contro il Shakhktar Donetsk (la Roma). I rossoneri sono riusciti a garantirsi il goal di pareggio proprio all’ultimo minuto, mentre la squadra guidata da mister Fonseca ha vinto 3-0 contro la squadra ucraina. Le restrizioni imposte dal Covid-19, continuano a vigere anche all’intero degli stadi, che non vedono alcun tifoso sugli spalti. Ad attirare l’attenzione degli spettatori, però, non è stata solo la partita. La bellissima Olga Kalenchuk scende in campo Le partite sono state seguitissime dai tifosi incollati davanti allo schermo della propria televisione, che oltre ad apprezzare le prestazioni delle squadre italiane, hanno anche notato una ... Leggi su periodicoitaliano (Di venerdì 12 marzo 2021) Ieri giovedì 11 marzo il Milan e la Roma hanno ottenuto punteggi favorevoli durante la partite giocate contro il Manchester Utd (il Milan) e contro il Shakhktar Donetsk (la Roma). I rossoneri sono riusciti a garantirsi il goal di pareggio proprio all’ultimo minuto, mentre la squadra guidata da mister Fonseca ha vinto 3-0 contro la squadra. Le restrizioni imposte dal Covid-19, continuano a vigere anche all’intero degli stadi, che non vedono alcun tifoso sugli spalti. Ad attirare l’attenzione degli spettatori, però, non è stata solo la partita. La bellissimainLe partite sono state seguitissime dai tifosi incollati davanti allo schermo della propria televisione, che oltre ad apprezzare le prestazioni delle squadre italiane, hanno anche notato una ...

MediasetTgcom24 : Olga Kalenchuk come Diletta Leotta, le sue curve incantano gli stadi #dilettaleotta - zazoomblog : Olga Kalenchuk come Diletta Leotta? La giornalista ucraina incanta gli stadi - #Kalenchuk #Diletta #Leotta? - cmdotcom : Olga Kalenchuk incanta all'Olimpico più del suo Shakhtar FOTO - valle_paolo : Olga Kalenchuk, presentatrice di Shakhtar-Tv, presente ieri sera all'Olimpico per il match di Europa League. Voglia… - sportli26181512 : Lo Shakthar perde ma Olga vince: la 'Diletta Leotta' ucraina strega l'Olimpico: Lo Shakthar perde ma Olga vince: la… -