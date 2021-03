Oggi il via libera alla nuova stretta anti-Covid. Il decreto legge sarà in vigore da lunedì. Potrebbero essere 16 le regioni a finire in zona rossa (Di venerdì 12 marzo 2021) Il Governo si appresta a varare Oggi un nuovo decreto legge anti-Covid. Le ultime limature saranno definite dai ministri Speranza e Gelmini con le regioni nel corso della mattinata e poi il provvedimento approderà alle 11.30 in Consiglio dei ministri. Subito dopo (alle 15) il premier Mario Draghi si recherà a inaugurare il centro vaccinale di Fiumicino allestito all’interno dell’aeroporto dovrà illustrerà il nuovo piano vaccinale. Tra le ipotesi più accreditate – anche se l’Esecutivo prima di assumere una decisione attenderà l’ultimo aggiornamento sull’andamento dell’epidemia in ogni regione rivedendo dunque anche la mappa dei colori – è l’introduzione della zona rossa automatica una volta superata la soglia dei 250 contagi ogni 100mila ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 12 marzo 2021) Il Governo si appresta a varareun nuovo. Le ultime limature saranno definite dai ministri Speranza e Gelmini con lenel corso della mattinata e poi il provvedimento approderà alle 11.30 in Consiglio dei ministri. Subito dopo (alle 15) il premier Mario Draghi si recherà a inaugurare il centro vaccinale di Fiumicino allestito all’interno dell’aeroporto dovrà illustrerà il nuovo piano vaccinale. Tra le ipotesi più accreditate – anche se l’Esecutivo prima di assumere una decisione attenderà l’ultimo aggiornamento sull’andamento dell’epidemia in ogni regione rivedendo dunque anche la mappa dei colori – è l’introduzione dellaautomatica una volta superata la soglia dei 250 contagi ogni 100mila ...

Advertising

DavideAiello85 : Dopo l'ok della Camera, oggi la commissione Lavoro del Senato ha dato il via libera al ddl sull'assegno unico e uni… - sole24ore : ?? Via libera dell'Ema a Johnson & Johnson. Danimarca, Norvegia e Islanda bloccano Astrazeneca, Italia ferma un lott… - emergenzavvf : Due a bordo dell'elicottero e due scortati via terra dalla nostra squadra. Recuperati dai #vigilidelfuoco quattro e… - BeatriceCovassi : RT @claudiocerasa: La mossa di Lagarde. La Bce non fa passi indietro sui titoli di stato e si prepara così al duello con la Fed - Guido Tab… - qn_lanazione : Nuovo decreto Draghi: oggi la firma. Via al summit con le Regioni -