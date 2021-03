Oggi il nuovo monitoraggio dell’Iss, indice Rt a 1,16. Quasi tutta Italia in Rosso e Arancione (Di venerdì 12 marzo 2021) Coronavirus in Italia, il nuovo monitoraggio dell’Iss: le Regioni che potrebbero cambiare colore dal prossimo 15 marzo. Il monitoraggio dell’Iss del 12 marzo dovrebbe portare Quasi tutta l’Italia in zona Rossa e in zona Arancione alla luce della ripresa dell’emergenza coronavirus. La situazione epidemiologica continua ad essere preoccupante e i dati confermano un peggioramento del quadro generale. La curva dei nuovi casi tende a crescere, l’indice Rt resta ad un livello di allerta e soprattutto aumenta la pressione sul sistema sanitario. Il monitoraggio dell’Iss Gli esperti esprimono preoccupazione per l’indice Rt, arrivato ad 1,16, e per ... Leggi su newsmondo (Di venerdì 12 marzo 2021) Coronavirus in, il: le Regioni che potrebbero cambiare colore dal prossimo 15 marzo. Ildel 12 marzo dovrebbe portarel’in zona Rossa e in zonaalla luce della ripresa dell’emergenza coronavirus. La situazione epidemiologica continua ad essere preoccupante e i dati confermano un peggioramento del quadro generale. La curva dei nuovi casi tende a crescere, l’Rt resta ad un livello di allerta e soprattutto aumenta la pressione sul sistema sanitario. IlGli esperti esprimono preoccupazione per l’Rt, arrivato ad 1,16, e per ...

