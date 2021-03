Oggi il nuovo decreto, ulteriori restrizioni. Si decide anche per l’esame da avvocato Consiglio dei ministri (Di venerdì 12 marzo 2021) Di seguito un comunicato diffuso dalla presidenza del Consiglio dei ministri: Il Consiglio dei ministri è convocato in data 12 marzo 2021, alle ore 11.30 a Palazzo Chigi, per l’esame del seguente ordine del giorno: decreto-LEGGE: Misure urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del COVID-19 (PRESIDENZA – SALUTE); decreto-LEGGE: Misure urgenti in materia di svolgimento dell’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di avvocato durante l’emergenza epidemiologica da COVID-19 (PRESIDENZA – GIUSTIZIA); VARIE ED EVENTUALI. L'articolo Oggi il nuovo decreto, ulteriori ... Leggi su noinotizie (Di venerdì 12 marzo 2021) Di seguito un comunicato diffuso dalla presidenza deldei: Ildeiè convocato in data 12 marzo 2021, alle ore 11.30 a Palazzo Chigi, perdel seguente ordine del giorno:-LEGGE: Misure urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del COVID-19 (PRESIDENZA – SALUTE);-LEGGE: Misure urgenti in materia di svolgimento deldi Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione didurante l’emergenza epidemiologica da COVID-19 (PRESIDENZA – GIUSTIZIA); VARIE ED EVENTUALI. L'articoloil...

