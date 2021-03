Obiettivo 500mila vaccinazioni al giorno

Leggi su huffingtonpost

(Di venerdì 12 marzo 2021) , triplicando quindi il ritmo attuale. E un nuovo scostamento di bilancio perché i 32 miliardi del Decreto Sostegni non bastano e sono già stati tutti impegnati. Il premier Mario Draghi in visita al centro vaccinale di Fiumicino illustra le prossime mosse del Governo, assicurando una accelerazione della campagna vaccinale e l’impegno per una rapida produzione in Italia dei vaccini, fermo restando che l’Italia continuerà ad assumere decisioni anche dure nei confronti delle case farmaceutiche che non rispettano gli accordi presi. “Ad oggi, si vedono già i primi risultati di questa accelerazione” sui vaccini. “Solo nei primi undici giorni di marzo è stato somministrato quasi il 30% di tutte lefatte fino all’inizio di questo mese: è il doppio della media dei due mesi precedenti. Il ritmo giornaliero attuale è di circa 170.000 somministrazioni al ...