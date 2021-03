Nuovo slancio per le società innovative: in Italia boom di finanziamenti (Di venerdì 12 marzo 2021) (Adnkronos) – Il venture capital in Italia continua a crescere a ritmi sostenuti nonostante le difficoltà macroeconomiche connesse alla pandemia da COVID-19, anche grazie al contributo di nuovi importanti protagonisti tra gli investitori e ad un evidente cambio culturale dei grandi gruppi societari Italiani, che hanno allargato la loro attenzione e il loro sostegno alle realtà innovative Italiane. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di venerdì 12 marzo 2021) (Adnkronos) – Il venture capital incontinua a crescere a ritmi sostenuti nonostante le difficoltà macroeconomiche connesse alla pandemia da COVID-19, anche grazie al contributo di nuovi importanti protagonisti tra gli investitori e ad un evidente cambio culturale dei grandi gruppi societarini, che hanno allargato la loro attenzione e il loro sostegno alle realtàne. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

