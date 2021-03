Nuovo dpcm, parrucchieri e centri estetici chiusi in zona rossa. Cna: «Rivedere la decisione» (Di venerdì 12 marzo 2021) Sono ore di attesa, alle 11.30 è iniziata la riunione dei Consiglio dei ministri insieme al governo guidato da Mario Draghi nel quale si dovrà decidere quali misure restrittive adottare nel Paese, ad esattamente una settimana appena dalla firma sull'ultimo dpcm in vigore. La situazione epidemiologica in Italia va sempre più ad aggravarsi e il nostro Paese si sta colorando sempre più di rosso. parrucchieri e centri estetici chiusi in zona rossa: «Rivedere la decisione» La presidente di Cna Benessere e Sanità Bologna, Giovanna Cacciatori, lancia l'allarme sulle nuove chiusure. Lo stop per i parrucchieri e i centri estetici potrebbe alimentare il mercato della messa in piega ... Leggi su ultimora.news (Di venerdì 12 marzo 2021) Sono ore di attesa, alle 11.30 è iniziata la riunione dei Consiglio dei ministri insieme al governo guidato da Mario Draghi nel quale si dovrà decidere quali misure restrittive adottare nel Paese, ad esattamente una settimana appena dalla firma sull'ultimoin vigore. La situazione epidemiologica in Italia va sempre più ad aggravarsi e il nostro Paese si sta colorando sempre più di rosso.in: «la» La presidente di Cna Benessere e Sanità Bologna, Giovanna Cacciatori, lancia l'allarme sulle nuove chiusure. Lo stop per ie ipotrebbe alimentare il mercato della messa in piega ...

