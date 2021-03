Nuovo Dpcm, Lazio in zona rossa (Di venerdì 12 marzo 2021) L’Italia si tinge di rosso e arancione. Con il Nuovo decreto, approvato in giornata dal consiglio dei ministri, preceduto dall’incontro con le regioni, vengono introdotte ulteriori misure restrittive. La maggior parte delle regioni passa in zona rossa. Lazio verso la zona rossa Tra queste anche il Lazio, nella fascia delle misure più stringenti a causa di un Rt a 1,3, ben oltre la soglia critica. A un passo dalla soglia limite del 30% anche le terapie intensive, attualmente a un tasso di occupazione di posti letto del 28%. Pasqua blindata Nel provvedimento, che entrerà in vigore dal 15 marzo al 6 aprile, è presente anche il Nuovo criterio in base al quale con un’incidenza settimanale di 250 casi ogni 100mila abitanti si entra automaticamente in ... Leggi su italiasera (Di venerdì 12 marzo 2021) L’Italia si tinge di rosso e arancione. Con ildecreto, approvato in giornata dal consiglio dei ministri, preceduto dall’incontro con le regioni, vengono introdotte ulteriori misure restrittive. La maggior parte delle regioni passa inverso laTra queste anche il, nella fascia delle misure più stringenti a causa di un Rt a 1,3, ben oltre la soglia critica. A un passo dalla soglia limite del 30% anche le terapie intensive, attualmente a un tasso di occupazione di posti letto del 28%. Pasqua blindata Nel provvedimento, che entrerà in vigore dal 15 marzo al 6 aprile, è presente anche ilcriterio in base al quale con un’incidenza settimanale di 250 casi ogni 100mila abitanti si entra automaticamente in ...

Advertising

raffaellapaita : Appena votato in Commissione Trasporti il nuovo testo del dpcm sulle #opere da sbloccare tramite i commissari. Sbur… - fanpage : Nuovo Decreto in arrivo, si prevedono restrizioni per Pasqua e coprifuoco anticipato - Corriere : ?? Si chiude già dal prossimo weekend - vforvistosi : RT @tribuna_treviso: Su decisione del ministero della Salute il Veneto da lunedì 15 marzo è in zona rossa. Ecco le regole che saranno appli… - nona_onda : RT @Z3r0Rules: Qualcuno oltre a me si è accorto che col nuovo DPCM NON VI È OBBLIGO INDOSSARE MASCHERINE NÉ ALL'APERTO NÉ AL CHIUSO ove x c… -