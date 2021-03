Nuovo decreto Draghi | Pasqua in zona rossa dal 3 al 5 aprile Oggi la firma

Advertising

ItaliaViva : Questo nuovo decreto dovrebbe cambiare i meccanismi: togliere i codici #Ateco, arrivando a più imprese che finora s… - RaiNews : Prima la riunione con gli enti locali, poi alle 11,30 il Consiglio dei ministri per il varo del nuovo decreto anti-… - TgLa7 : #Covid, #Cdm domani alle 11.30, a odg nuovo decreto - philgollins : RT @SkyTG24: A #Pasqua tutta Italia in zona rossa, sarebbe questa l'intenzione del governo secondo quanto emerge dalla riunione con Regioni… - SkyTG24 : A #Pasqua tutta Italia in zona rossa, sarebbe questa l'intenzione del governo secondo quanto emerge dalla riunione… -

Ultime Notizie dalla rete : Nuovo decreto

E' attesa la decisione sulla nuova stretta alle misure anti - Covid : questa mattina è in corso il vertice tra Governo e le Regioni, poi il Consiglio dei ministri per il varo del(che potrebbe non essere più un Dpcm). L'ipotesi sul tavolo è che da lunedì entrino in zona rossa tutte le regioni eccetto Sardegna, Sicilia, Calabria e Umbria; in bilico il Lazio, che ...Ilprovvedimento dovrebbe essere unlegge e non un DpcmSperanza dovrebbe firmare le ordinanze dopo l’entrata in vigore del nuovo decreto legge e le misure scatteranno da lunedì: in zona rossa si andrà dunque con un Rt superiore a 1,25 nel valore inferiore ...A Pasqua l’Italia sarà in zona rossa. Potrebbe essere questa una delle misure del nuovo decreto legge che sarà approvato nella giornata di oggi, venerdì 12 marzo, e che sarà in vigore dal 15 marzo e ...