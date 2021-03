Nuovo Decreto covid: Italia rossa a Pasqua dal 3 al 5 aprile. Le misure in bozza (Di venerdì 12 marzo 2021) Dal 3 al 5 aprile tutta Italia sarà in zona rossa, compresi quindi i giorni di Pasqua e Pasquetta: questa sarebbe l’intenzione del governo Draghi per le restrizioni cda inserire nel Nuovo Decreto covid di Pasqua, secondo quanto emerso dalla riunione con Regioni ed Enti Locali e dalla bozza del provvedimento. Dalla zona rossa nazionale saranno esentate le regioni che in quel momento si troveranno in zona bianca (attualmente solo la Sardegna). Le nuove misure restrittive anti-covid sareanno valide dal 15 marzo al 6 aprile in base a un Decreto legge, che andrà a integrare e sostituire l’attuale Dpcm di marzo. Al termine è atteso il consiglio dei ministri ... Leggi su leggioggi (Di venerdì 12 marzo 2021) Dal 3 al 5tuttasarà in zona, compresi quindi i giorni die Pasquetta: questa sarebbe l’intenzione del governo Draghi per le restrizioni cda inserire neldi, secondo quanto emerso dalla riunione con Regioni ed Enti Locali e dalladel provvedimento. Dalla zonanazionale saranno esentate le regioni che in quel momento si troveranno in zona bianca (attualmente solo la Sardegna). Le nuoverestrittive anti-sareanno valide dal 15 marzo al 6in base a unlegge, che andrà a integrare e sostituire l’attuale Dpcm di marzo. Al termine è atteso il consiglio dei ministri ...

