Nuovo Decreto covid approvato: scompare il giallo e Italia rossa dal 3 al 5 aprile. Le misure (Di venerdì 12 marzo 2021) Dal 3 al 5 aprile tutta Italia è in zona rossa, compresi quindi i giorni di Pasqua e Pasquetta: questa la decisione del governo, presa nel Nuovo Decreto covid, approvato in Consiglio dei ministri oggi venerdì 12 marzo. Dalla zona rossa nazionale saranno esentate le regioni che in quel momento si troveranno in zona bianca (attualmente la Sardegna). Inoltre dal 15 marzo tutte le regioni attualmente gialle diventano arancioni in automatico. In sostanza il giallo scompare. Le nuove misure restrittive anti-covid sareanno valide dal 15 marzo al 6 aprile in base a un Decreto legge, che ha avuto il via libera dell’esecutivo e che sostituisce l’attuale Dpcm di ... Leggi su leggioggi (Di venerdì 12 marzo 2021) Dal 3 al 5tuttaè in zona, compresi quindi i giorni di Pasqua e Pasquetta: questa la decisione del governo, presa nelin Consiglio dei ministri oggi venerdì 12 marzo. Dalla zonanazionale saranno esentate le regioni che in quel momento si troveranno in zona bianca (attualmente la Sardegna). Inoltre dal 15 marzo tutte le regioni attualmente gialle diventano arancioni in automatico. In sostanza il. Le nuoverestrittive anti-sareanno valide dal 15 marzo al 6in base a unlegge, che ha avuto il via libera dell’esecutivo e che sostituisce l’attuale Dpcm di ...

Advertising

ItaliaViva : Questo nuovo decreto dovrebbe cambiare i meccanismi: togliere i codici #Ateco, arrivando a più imprese che finora s… - SkyTG24 : A #Pasqua tutta Italia in zona rossa, sarebbe questa l'intenzione del governo secondo quanto emerge dalla riunione… - matteosalvinimi : ??Via i Codici Ateco: il nuovo Decreto Sostegni sarà rivolto all’intera platea dei 2,8 milioni di aziende e partite… - LiaColombo1 : Non vi è ancora chiaro che si alza l'asticella sempre un pochino di più, al solo scopo di testare il nostro livello… - proteggitidame_ : RT @sissiisissi2: E cmq io non ho capito niente sui colori e sul nuovo decreto -