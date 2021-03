Nuovo Decreto: coprifuoco anticipato, regole e spostamenti consentiti (Di venerdì 12 marzo 2021) Roma - coprifuoco anticipato di 2 - 3 ore, weekend in lockdown , zona gialla rafforzata, Pasqua blindata. Sul tavolo del governo, che oggi, alla luce dei dati del monitoraggio settimanale, dovrà ... Leggi su ilgiorno (Di venerdì 12 marzo 2021) Roma -di 2 - 3 ore, weekend in lockdown , zona gialla rafforzata, Pasqua blindata. Sul tavolo del governo, che oggi, alla luce dei dati del monitoraggio settimanale, dovrà ...

Advertising

ItaliaViva : Questo nuovo decreto dovrebbe cambiare i meccanismi: togliere i codici #Ateco, arrivando a più imprese che finora s… - SkyTG24 : A #Pasqua tutta Italia in zona rossa, sarebbe questa l'intenzione del governo secondo quanto emerge dalla riunione… - matteosalvinimi : ??Via i Codici Ateco: il nuovo Decreto Sostegni sarà rivolto all’intera platea dei 2,8 milioni di aziende e partite… - xgoldenharryy : Vorrei sapere come si sente @kidrauhlsmjle di fronte a questo nuovo decreto ?? - simonebra85 : RT @Tg1Rai: #Draghi riunisce i ministri per il via libera al nuovo decreto legge con le misure anti #COVID19, in vigore da lunedì fino al 6… -