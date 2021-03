Nuovi colori regioni 15 marzo 2021: le aree a rischio zona rossa sono 9 (Di venerdì 12 marzo 2021) E’ una Italia che si prepara a vivere il mese forse più difficile. Gli esperti lo avevano detto che febbraio e marzo sarebbero stati i mesi più complicati. Non a caso, il numero dei morti purtroppo continua a restare costante mentre sale in modo esponenziale il numero dei Nuovi contagi. Nonostante le misure restrittive infatti si raggiungono oltre 25 mila Nuovi casi giornalieri e questo numero è destinato a salire. Dal 15 marzo 2021 le regioni cambiano colore e, stando alle prime indiscrezioni sui dati raccolti ( in modo ufficiale le comunicazioni saranno date questo pomeriggio), sono molte le regioni che dovrebbero passare in zona rossa. Purtroppo gli indicatori che vengono tenuti in considerazione nel monitoraggio ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 12 marzo 2021) E’ una Italia che si prepara a vivere il mese forse più difficile. Gli esperti lo avevano detto che febbraio esarebbero stati i mesi più complicati. Non a caso, il numero dei morti purtroppo continua a restare costante mentre sale in modo esponenziale il numero deicontagi. Nonostante le misure restrittive infatti si raggiungono oltre 25 milacasi giornalieri e questo numero è destinato a salire. Dal 15lecambiano colore e, stando alle prime indiscrezioni sui dati raccolti ( in modo ufficiale le comunicazioni saranno date questo pomeriggio),molte leche dovrebbero passare in. Purtroppo gli indicatori che vengono tenuti in considerazione nel monitoraggio ...

