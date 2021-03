Nuove misure anti - Covid in arrivo dal 15 marzo al 6 aprile Pasqua e Pasquetta in lockdown

(Di venerdì 12 marzo 2021) Dopo il vertice del governo con gli Enti Locali stamani si riunisce il Consiglio dei ministri in cui si decideranno lerestrizioniche saranno ratificate in un decreto legge e non un ...

Fra lela chiusura dei Terminal e delle aree di imbarco non pienamente utilizzate e la ... Nel corso dell'anno sono state attivatefonti di finanziamento per complessivi 980 milioni di euro,...'Subito dopo questo incontro ci sarà un Consiglio dei ministri, nel quale verrà approvato un decreto legge, e non un Dpcm, peranti - Covid. Il nuovo provvedimento, con ogni probabilità, entrerà in vigore dalla giornata di lunedì 15 marzo'. Lo ha detto, secondo quanto si apprende, il ministro per gli Affari ...Il nuovo DEF dovrebbe prevedere uno scostamento di 10-20 miliardi di euro. Lo ha anticipato il sottosegretario all'Economia Claudio Durigon in ..."Dal 15 marzo al 6 aprile, le zone gialle verranno portate in arancione. Si rende più tempestivo l'ingresso in area rossa: tutte le regioni che hanno incidenza settimanale superiore a 250/100mila verr ...